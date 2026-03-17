ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
2 хв

В Індії арештували шістьох українців і американця: що відомо

Правоохоронці підозрюють їх у контактах із воєнізованими угрупованнями.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Арешт

Арешт / © pixabay.com

Спеціальний суд Національного розслідувального агентства (NIA) в Індії взяв під варту сімох іноземців, серед яких є громадяни України та США. Їх арештовано на 11 днів у межах розслідування справи, що пов’язана з підозрами у співпраці з озброєними угрупованнями.

Про це повідомило видання Hindustan Times.

За даними слідства, затриманих доставили до суду в комплексі Патіала-Хаус у Нью-Делі. Суддя додаткових сесій Пршант Шарма ухвалив рішення про тримання під вартою до 27 березня. Засідання проходило у закритому режимі.

Серед затриманих — шестеро громадян України, яких виявили у Делі та Лакхнау, а також один громадянин США, затриманий у Колкаті.

У NIA заявляють, що підозрювані в’їхали до Індії за візами, після чого вирушили до штату Мізорам, який є охоронюваною територією. Звідти вони, за версією слідства, перетнули кордон із М’янмою, де могли контактувати з етнічними збройними формуваннями.

Слідчі також стверджують, що затримані нібито проходили військову підготовку в М’янмі та могли навчати бойовиків, пов’язаних із повстанськими групами в Індії. Окрім цього, їм закидають можливе перевезення великої партії безпілотників з Європи через територію Індії. Водночас сторона захисту виступила проти клопотання про арешт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час поїздки до Києва генерал США Антоніо Агуто отримав травму голови після вживання алкоголю. Згодом він також загубив тубус із секретними матеріалами. Пентагон оприлюднив деталі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie