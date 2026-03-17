В Індії арештували шістьох українців і американця: що відомо

Спеціальний суд Національного розслідувального агентства (NIA) в Індії взяв під варту сімох іноземців, серед яких є громадяни України та США. Їх арештовано на 11 днів у межах розслідування справи, що пов’язана з підозрами у співпраці з озброєними угрупованнями.

Про це повідомило видання Hindustan Times.

За даними слідства, затриманих доставили до суду в комплексі Патіала-Хаус у Нью-Делі. Суддя додаткових сесій Пршант Шарма ухвалив рішення про тримання під вартою до 27 березня. Засідання проходило у закритому режимі.

Серед затриманих — шестеро громадян України, яких виявили у Делі та Лакхнау, а також один громадянин США, затриманий у Колкаті.

У NIA заявляють, що підозрювані в’їхали до Індії за візами, після чого вирушили до штату Мізорам, який є охоронюваною територією. Звідти вони, за версією слідства, перетнули кордон із М’янмою, де могли контактувати з етнічними збройними формуваннями.

Слідчі також стверджують, що затримані нібито проходили військову підготовку в М’янмі та могли навчати бойовиків, пов’язаних із повстанськими групами в Індії. Окрім цього, їм закидають можливе перевезення великої партії безпілотників з Європи через територію Індії. Водночас сторона захисту виступила проти клопотання про арешт.

