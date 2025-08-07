В Індії чекають приїзду "його високоповажності" Путіна, попри тиск з боку США

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Індія підтвердила, що найближчим часом очікується візит до цієї країни президента Росії Володимира Путіна. Ця заява пролунала невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові тарифи на індійський імпорт у відповідь на закупівлю російської нафти.

Про це повідомили пропагандисти російського інформаційного агентства «Інтерфакс».

У четвер, 7 серпня, радник президента Індії з національної безпеки Аджит Довал під час візиту до Москви підтвердив, що візит Путіна узгоджений, але його дати ще не визначені.

«Ми дуже раді та раді дізнатися про візит його високоповажності, президента Росії, президента Путіна, до Індії. Я вважаю, що дати майже остаточно визначені», — сказав він.

Агентство «Інтерфакс» припустило, що візит може відбутися наприкінці серпня.

Ця заява пролунала лише через день після того, як президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який збільшив до 50% тарифи на імпорт з Індії, пояснивши цей крок «відповіддю на продовження закупівель Індією російської нафти», яка забезпечує Росії важливим джерелом доходу для фінансування війни в Україні.

Росія розвиває «стратегічне партнерство» з Індією

У Москві назвали останні заяви Трампа «грубою спробою тиску на стратегічного партнера» Росії.

За словами речників Кремля, оголошені США заходи мають на меті «покарати Індію за захист своєї енергетичної автономії» та «не мають реального зв’язку з Україною».

«Росію та Індію об’єднують міцні узи дружби, які витримали випробування часом. Для нашої країни зміцнення стратегічного, привілейованого та особливого партнерства з Індією є пріоритетом», — заявив секретар Ради безпеки Росії, ексміністр оборони Сергій Шойгу під час зустрічі з радником Індії з національної безпеки.

Він наголосив, що Росія рішуче налаштована продовжувати «активну співпрацю з метою створення нового, більш справедливого та стабільного світового порядку, гарантування верховенства міжнародного права та спільної боротьби із сучасними викликами та загрозами».

Російський чиновник також зазначив, що основою довірчого діалогу між двома країнами є регулярні контакти між президентом Росії Володимиром Путіним та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Як Індія заробляє на російській нафті

Після Китаю, Індія є найбільшим покупцем російської нафти.

Минулого року близько 36% імпорту нафти до Індії припало на Росію, що значно більше, ніж приблизно 2% у роки до війни в Україні.

Індія пояснює це зростання тим, що «традиційні поставки (нафти) були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту» в Україні, оскільки європейські країни шукали альтернативи російській нафті через бажання запровадити санкції проти Росії.

З іншого боку, західні санкції проти Росії, особливо встановлення стелі цін на російську нафту нижче ринкової ціни, зробили цей продукт більш привабливим для індійських компаній, яким таким чином вдалося заощадити мільярди доларів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відреагував на рішення президента США Дональда Трампа підвищити тарифи на індійський експорт до 50%, заявивши, що його країна готова до такого кроку.