В Індії через тисняву на релігійному святі загинули щойнаменше 27 людей

На півночі Індії під час релігійного заходу в штаті Уттар-Прадеш у вівторок, 2 липня, загинули щонайменше 27 людей. Тиснява сталася під час сатсангу, або молитовного зібрання, у Хатрасі.

Про це пише Independent.

Кадри на місцевих телеканалах з громадського медичного центру показали, як привозять кілька тіл в оточенні скорботних родичів.

"Ми отримали 27 тіл, з яких 25 жінок і двоє чоловіків. Деяких поранених також доставили до лікарень", - сказав головний лікар Etah в Уттар-Прадеш Умеш Кумар Тріпаті.

Представник поліції Раджеш Кумар заявив, що серед загиблих троє дітей. Інцидент стався в селі в межах поліцейської дільниці Сікандра Рао в Хатрасі.

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"Наразі 27 тіл відправлено до лікарні, з яких 23 жінки і троє дітей", — цитує його слова NDTV.

Головний міністр штату Уттар-Прадеш Адітянат заявив, що його уряд створив комітет для розслідування.

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