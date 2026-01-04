Індія / © Associated Press

У місті Індор, яке протягом останніх років вважалося «найчистішим» в Індії, щонайменше 10 людей померли після вживання питної води, забрудненої стічними водами.

Щонайменше 10 людей померли та понад 200 було госпіталізовано в центральноіндійському місті Індор після спалаху діареї, який, за словами чиновників, пов’язаний із забрудненою питною водою.

Серед загиблих — 5-місячний хлопчик, якого нагодували коров’ячим молоком, розведеним водою з-під крана.

Головний лікар Індору Мадхав Прасад Хасані повідомив, що питна вода в районі Бхагіратхпур міста була забруднена через витік, а аналіз води підтвердив наявність бактерій у трубопроводі.

Шраван Верма, адміністративний чиновник району, повідомив, що влада розгорнула команди лікарів для обходу пацієнтів від дверей до дверей та розповсюджує таблетки хлору для очищення води.

«Ми виявили одне місце витоку, яке могло забруднити воду, і це місце було усунено», — сказав Верма.

