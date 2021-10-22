В Індії чоловік повітряним компресором "надув" свого друга: чим все закінчилося 

Незрозумілі розваги закінчилися трагедією.
В Індії 23-річний хлопець помер після того, як його приятель закачав йому повітря в пряму кишку за допомогою повітряного компресора. Для чого він це зробив - невідомо.
Про це повідомляє місцеве видання Gulfnews.
За наявною інформацією, 23-річний Мохаммед Аслам і його друг Фархан чистили одяг один одного за допомогою повітряного компресора після закінчення зміни. У якийсь момент Фархан закачав повітря в пряму кишку Асламу. В результаті той став погано почуватися, і компаньйон відвіз його додому.
Вдома стан Аслама погіршився. Його доправили до лікарні, де він і помер наступного вечора від травм внутрішніх органів.
Рідні постраждалого кажуть, коли Фархан привіз Аслама додому, тому було зле, а його живіт був ненормально роздутим.
Нагадаємо, в іспанській Каталонії місцева жителька частково відрізала пеніс своєму начальнику, звинувативши його в зґвалтуванні.