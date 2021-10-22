В Індії чоловік повітряним компресором "надув" свого друга: чим все закінчилося

В Індії чоловік повітряним компресором "надув" свого друга: чим все закінчилося

Незрозумілі розваги закінчилися трагедією.

В Індії 23-річний хлопець помер після того, як його приятель закачав йому повітря в пряму кишку за допомогою повітряного компресора. Для чого він це зробив - невідомо.

Про це повідомляє місцеве видання Gulfnews.

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За наявною інформацією, 23-річний Мохаммед Аслам і його друг Фархан чистили одяг один одного за допомогою повітряного компресора після закінчення зміни. У якийсь момент Фархан закачав повітря в пряму кишку Асламу. В результаті той став погано почуватися, і компаньйон відвіз його додому.

Вдома стан Аслама погіршився. Його доправили до лікарні, де він і помер наступного вечора від травм внутрішніх органів.

Рідні постраждалого кажуть, коли Фархан привіз Аслама додому, тому було зле, а його живіт був ненормально роздутим.

Нагадаємо, в іспанській Каталонії місцева жителька частково відрізала пеніс своєму начальнику, звинувативши його в зґвалтуванні.

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