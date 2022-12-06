В Індії чоловік вижив після того, як йому проштрикнули шию 150-річним тризубцем: фото

Чоловік у лікарні сказав, що навіть не відчув болю

В Індії місцевого жителя невідомі зловмисники вдарили в шию 150-річним тризубцем, але він після цього вижив і навіть не відчув болю.

Про це повідомляє New York Post.

Подія сталась 28 листопада, коли 33-річний Бхаскар Рам був проколений старовинною зброєю під час бійки з двома чоловіками на своєму робочому місці в кальянній.

Після того, як його терміново доставили до лікарні, Рам сказав лікарям, що не відчуває болю.

Рама перевели до лікарні в Західній Бенгалії, щоб він міг отримати спеціалізоване лікування його травми.

Наочне фото показують, що зброя увійшла в праву сторону його шиї та пройшла до лівої.

Медичний персонал медичного коледжу Калькутти NRS у Західній Бенгалії терміново викликав до лікарні місцевого хірурга Пранабашіша Банерджі о 3 годині ночі, щоб він міг зробити екстрену операцію з видалення тризуба з шиї Рама.

Попри те, що тризуб пройшов через шию, він не зачепив жодної вени чи артерії.

«Жодна з життєво важливих структур не постраждала, оскільки стрижень якимось дивом оминув життєво важливі органи, включаючи сонну артерію, внутрішню яремну вену, трахею, стравохід, гортань, хребет і спинний мозок», — сказав Банерджі.

За словами лікаря, постраждали почуває себе добре і зараз проходить курс відновлення після травми.

Фото: nypost.com

Читайте також: