Щоб макаки не нападали на кортежі іноземних лідерів під час саміту G20, люди будуть імітувати крики мавпи лангура - їхнього природного ворога.

Близько 30 спеціально навчених людей у Нью-Делі будуть відлякувати макак-резус, щоб вони не зірвали саміт G20, який відбудеться в столиці Індії на початку вересня.

Про це повідомляє France24 з посиланням на місцеву владу.

Щоб макаки не нападали на кортежі іноземних лідерів під час саміту G20, люди будуть імітувати крики мавпи лангура - їхнього природного ворога. Для цього мерія Нью-Делі залучила від 30 до 40 так званих "людей-мавп".

“Ми не можемо прогнати мавп з їхнього природного середовища існування. Тому ми направили групу з 30-40 навчених людей, щоб налякати мавп”, – сказав у середу, 30 серпня, Сатіш Упадхяй, віце-президент муніципальної ради Нью-Делі.

За його словами, по одній спеціально навченій людині буде розміщено в кожному з готелів, де будуть проживати делегати, а також у місцях, де були помічені мавпи.

Побоюючись, що макаки можуть напасти на кортежі іноземних лідерів під час саміту G20 або з'їсти квіткові прикраси, міськрада звернулася до управління лісового господарства з проханням скласти план дій.

Для відлякування приматів на вулицях індійської столиці також встановили фігури лангура в натуральну величину.

Фігура мавпи лангура на вулиці Нью-Делі / Фото: із соцмереж

Раніше на вулиці Нью-Делі виходили спеціальні патрулі у супроводі дресированих мавп-лангурів, але ця практика припинилася, коли суд визнав жорстоким утримувати цих тварин у неволі.

Нагадаємо, Індія, яка цьогоріч організовує саміт лідерів "Великої двадцятки", що пройде у Нью-Делі 9-10 вересня, запросила російського президента-диктатора Володимира Путіна, а українського президента Володимира Зеленського - ні.

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