В Індії кількість смертей від коронавірусу б'є рекорди, експерти попереджають про неминучу третю хвилю COVID-19

В Індії кількість смертей від коронавірусу б'є рекорди, експерти попереджають про неминучу третю хвилю COVID-19

Кількість смертей від коронавірусу в країні перевищила 400 тисяч.

В Індії кількість жертв COVID-19 перевищила позначку в 400 тисяч. Ця країна стала третьою в світі після США і Бразилії, яка переступила такий високий поріг смертності від коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Як стверджують експерти, ці цифри насправді можуть бути набагато вищими, оскільки багато смертей в Індії не реєструються офіційно.

Усього в Індії було зареєстровано понад 30 млн випадків, за цим показником країна поступається лише США (33,6 млн випадків).

Зазначається, що в останні тижні добовий COVID-приріст в Індії впав до 40 тисяч нових епізодів після пікових значень в 400 тисяч у травні. Зниження приросту може пояснюватися введенням локдаунів в окремих штатах.

Експерти попереджають, що третя хвиля коронавірусу в країні неминуча.

Нагадаємо, що "індійський" штам коронавірусу виявили в країні в жовтні 2020 року. Потім у нього виявили три підвиди. Вони відрізняються кількома мутаціями в білку і по-різному поширені в країнах світу. "Дельта" - штам продовжує мутувати. Раніше в індійському штаті Махараштра виявили різновид "Дельта плюс". Райони, де є цей варіант, заблокували.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" - варіант вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації.

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