В Індії леопард увірвався до шкільного класу і напав на учня (відео)

В Індії леопард увірвався до шкільного класу і напав на учня (відео)

Хижака не могли впіймати дев’ять годин.

В індійському місті Алігарх леопард увірвався до школи, зайшов у клас та напав на учня.

Про це повідомляє сайт телеканалу NDTV.

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Учень на ім'я Лакі Радж Сінгх зайшов до шкільного класу перед заняттям та виявив там леопарда.

"Щойно я відвернувся, тварина напала і вкусила мене за руку і спину", - розповів він.

Сінгха терміново доправили до лікарні, надали йому необхідну допомогу та відпустили додому.

Співробітники школи замкнули леопарда у класі та почали стежити за ним через камери відеоспостереження. Директор школи звернувся до організації захисту диких тварин і викликав рятувальників, які незабаром прибули на місце події. Їм знадобилося дев'ять годин на те, щоб упіймати хижака і забрати його в безпечне місце.

Нагадаємо, в районі індійського міста Пілібхіт, штат Уттар-Прадеш, тигриця роздерла двох чоловік на очах у їхнього друга, який встиг видертися на дерево і врятуватися.

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