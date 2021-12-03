В Індії леопард увірвався до шкільного класу і напав на учня (відео)

Хижака не могли впіймати дев’ять годин.
В індійському місті Алігарх леопард увірвався до школи, зайшов у клас та напав на учня.
Про це повідомляє сайт телеканалу NDTV.
Учень на ім'я Лакі Радж Сінгх зайшов до шкільного класу перед заняттям та виявив там леопарда.
"Щойно я відвернувся, тварина напала і вкусила мене за руку і спину", - розповів він.
Сінгха терміново доправили до лікарні, надали йому необхідну допомогу та відпустили додому.
Співробітники школи замкнули леопарда у класі та почали стежити за ним через камери відеоспостереження. Директор школи звернувся до організації захисту диких тварин і викликав рятувальників, які незабаром прибули на місце події. Їм знадобилося дев'ять годин на те, щоб упіймати хижака і забрати його в безпечне місце.
Нагадаємо, в районі індійського міста Пілібхіт, штат Уттар-Прадеш, тигриця роздерла двох чоловік на очах у їхнього друга, який встиг видертися на дерево і врятуватися.
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