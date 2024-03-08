В Індії ліквідували мережу торгівлі людьми, яка заманювала чоловіків на війну проти України

Чоловіків шукали через соціальні мережі та місцеву агентуру.
У Індії правоохоронні органи ліквідували мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків до РФ нібито на роботу, де їх вербували на війну проти України.
Про це інформує Reuters.
"Центральне бюро розслідувань (CBI) повідомило в четвер пізно ввечері, що за цією схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб, що майже вдвічі перевищує цифру у 20 осіб, про яку раніше повідомляло Міністерство закордонних справ Індії", - пише агентство.
Повідомляється, що т торгівці люди працювали у кількох штатах країни, де шукали чоловіків через соціальні мережі та місцеву агентуру.
"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим ролям і розгорнуті на передових базах в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню", - йдеться в заяві CBI.
У відомстві заявили, що деякі громадяни були "тяжко поранені" в зоні бойових дій.
За даними CBI, обшуки проводились одразу у декількох місцях, зокерма в столиці країни Нью-Делі та фінансовій столиці Мумбаї. Вже було вилучено готівку на суму 50 мільйонів рупій ($605 тис.), а також деякі документи та електронні записи.
"Деякі підозрювані також були затримані для допиту в різних місцях", - йдеться в повідомленні.
У МЗС Індії заявили, що кожен такий випадок обману індійців для участі у війні "рішуче розглядається" в Москві. В свою чергу МЗС РФ відмовилось прокоментувати ситуацію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка Британії назвала мету, використання Росією іранських дронів Mohajer-6.
Крім того, ми раніше інформували, що підприємства РФ почали масове виробництво найважчої планувальної бомби ФАБ-1500-М54.
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