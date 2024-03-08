В Індії ліквідували мережу торгівлі людьми, яка заманювала чоловіків на війну проти України

У Індії правоохоронні органи ліквідували мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків до РФ нібито на роботу, де їх вербували на війну проти України.

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Про це інформує Reuters.

"Центральне бюро розслідувань (CBI) повідомило в четвер пізно ввечері, що за цією схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб, що майже вдвічі перевищує цифру у 20 осіб, про яку раніше повідомляло Міністерство закордонних справ Індії", - пише агентство.

Повідомляється, що т торгівці люди працювали у кількох штатах країни, де шукали чоловіків через соціальні мережі та місцеву агентуру.

"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим ролям і розгорнуті на передових базах в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню", - йдеться в заяві CBI.

У відомстві заявили, що деякі громадяни були "тяжко поранені" в зоні бойових дій.

За даними CBI, обшуки проводились одразу у декількох місцях, зокерма в столиці країни Нью-Делі та фінансовій столиці Мумбаї. Вже було вилучено готівку на суму 50 мільйонів рупій ($605 тис.), а також деякі документи та електронні записи.

"Деякі підозрювані також були затримані для допиту в різних місцях", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Індії заявили, що кожен такий випадок обману індійців для участі у війні "рішуче розглядається" в Москві. В свою чергу МЗС РФ відмовилось прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка Британії назвала мету, використання Росією іранських дронів Mohajer-6.

Крім того, ми раніше інформували, що підприємства РФ почали масове виробництво найважчої планувальної бомби ФАБ-1500-М54.

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