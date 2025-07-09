В Індії обвалився міст разом з автівками: багато загиблих (фото)

Міст в Індії / © Associated Press

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В окрузі Вадодара, що в індійському штаті Гуджарат, у середу зранку сталася трагічна аварія — обвалився міст Муджпур Гамбхіра, внаслідок чого близько семи автомобілів злетіли у річку Вішвамітрі.

Про це пише Vibes of India.

Щонайменше дев’ятеро людей загинули, серед них одна дитина. П’ятьох вдалося врятувати, але пошукова операція триває — кількість жертв може зрости. У рятувальних роботах беруть участь бригади NDRF, місцеві жителі активно допомагають.

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Міст, зведений понад 30 років тому, давно викликав нарікання з боку місцевих мешканців через аварійний стан. Але, як з’ясувалося, жодних дій з боку влади не було вжито.

© Associated Press

Головний міністр штату Бхупендра Патель уже доручив провести розслідування. На місце направлені фахівці з мостобудування. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, перебуваючи за кордоном, зв’язався з керівництвом штату для з’ясування деталей.

Опозиція звинувачує уряд у злочинній халатності. Лідери партій Аам Адмі та Індійський національний конгрес закликають до незалежного розслідування та вимагають відповідальності з посадовців.

Нагадаємо, 1 липня у місті Гайдерабад, що в південному індійському штаті Телангана (Індія), сталася потужна пожежа на новозбудованому хімічному заводі компанії Sigachi Industries. За офіційними даними, внаслідок трагедії загинули щонайменше 39 осіб.

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Пожежа спалахнула після вибуху, який спричинив займання значної частини підприємства. У момент інциденту на території заводу перебувало понад 140 працівників. Частині з них вдалося евакуюватися, однак багато опинилися у пастці між вогнем і зруйнованими конструкціями.

Рятувальники кілька годин боролися з полум’ям, після чого розпочали розбір завалів у пошуках постраждалих. Станом на вечір вівторка, знайдено тіла 39 загиблих, ще 34 людини отримали поранення і були доставлені до лікарень.