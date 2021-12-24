В Індії під час тренувального польоту розбився винищувач, пілот загинув

Винищувач розбився під час тренувального польоту.

У п’ятницю, 24 грудня, поблизу північного міста Джайсалмер, Індія, розбився винищувач ВПС. В результаті авіакатастрофи пілот загинув.

Про це повідомляє India Today з посиланням на командування Повітряних сил Індії.

Як йдеться у заяві Повітряних сил країни, авіакатастрофа трапилася близько 20.30 за місцевим часом під час тренувального польоту у штаті Раджастхан. Літак розбився в районі Національного парку Пустелі під поліцейським відділком Сема.

This evening, around 8:30 pm, a MiG-21 aircraft of IAF met with a flying accident in the western sector during a training sortie. Further details are awaited.

An inquiry is being ordered. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 24, 2021

Свідок, який живе в селі поблизу Національного парку Пустелі, де трапилася трагедія, стверджував, що бачив, як літак спалахнув, перш ніж впасти на землю.

Нині триває розслідування причини інциденту.

Нагадаємо, біля східного узбережжя Австралії у воду впав легкомоторний літак, внаслідок цього загинуло 4 людини, у тому числі 2 дітей.

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