В Індії помер голова найбільшої у світі сім’ї: він мав 89 дітей від 38 дружин

76-річний Зіона Чана був головою релігійної секти, в якій практикували багатоженство.

Про це повідомляє ВВС-Україна.

У неділю, 13 червня, в лікарні штату Мізорам (Індія) помер 76-річний Зіона Чана, якого називають главою найбільшої в світі сім'ї. Відомо, що він страждав на діабет і гіпертонію. Стан його здоров'я останнім часом різко погіршився.

Величезна родина Зіони Чани належить до християнської секти, яка налічує близько 2000 послідовників. Її засновником в 1942 році був його дідусь.

Всі члени цієї секти, в якій дозволено багатоженство, живуть біля будинку Чани в селищі Бактаунг Тлангнуам - за 55 км від міста Аїджал, столиці штату Мізорам.

Цей чотириповерховий будинок відомий під назвою "Chuuar Than Run" (Будинок нового покоління) має 100 кімнат і є головною туристичною принадою штату.

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Відомо, що Чана народився в 1945 році. Коли йому було 17 років він познайомився зі своєю старшою дружиною. За час свого багатоженства Зіона Чана став чоловіком для 38 дружин, у нього народилося 89 дітей і 36 онуків.

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