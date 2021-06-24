В Індії померла перша людина, яка була заражена новим підвидом "індійського" штаму коронавірусу

В Індії померла перша людина, яка була заражена новим підвидом "індійського" штаму коронавірусу

Померла не була вакцинованою від коронавірусу.

В Індії в штаті Мадхья-Прадеш померла людина, яка хворіла на новий штам коронавірусу, відомий як "Delta Plus". Загалом було зафіксовано п'ять підтверджених випадків захворювання на "Дельта-Плюс".

Про це пише Тhe Indian Express.

Як зазначається, померла не мала вакцинації від коронавірусу, а її чоловік навпаки закінчив курс.

За інформацією місцевої влади, четверо інших пацієнтів, які мали позитивний тест на "Дельта-плюс", одужали. Вони були щеплені.

"Їхні зразки були зібрані в травні для секвенування геномів, а згодом, згідно з інформацією, вони дали позитивні результати щодо варіанту Delta-Plus. На цю мить в штаті виявлено п'ять випадків варіанту Delta-Plus, з них один пацієнт помер. Держава розробляє план виходу з ситуації", - заявив міністр штату Вішвас Саранг.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа через індійський штам, відомий як "Дельта", ризикує втратити досягнутий прогрес в боротьбі з пандемією COVID-19. Країни ЄС перебувають "на тонкому льоду" у битві проти коронавірусу.

Нагадаємо, що "індійський" штам коронавірусу виявили в країні в жовтні 2020 року. Потім у нього виявили три підвиди. Вони відрізняються кількома мутаціями в білку і по-різному поширені в країнах світу. "Дельта" - штам продовжує мутувати. Раніше в індійському штаті Махараштра виявили різновид "Дельта плюс". Райони, де є цей варіант, заблокували.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" - варіант вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації.

Як відзначають фахівці, "Дельта" скорочує час переходу від легкої симптоматики до важких форм захворювання і має підвищену заразністю.

Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта": повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

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