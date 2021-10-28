В Індії понад 100 млн людей не повернулися за другою дозою COVID-вакцини

В Індії понад 100 млн людей не повернулися за другою дозою COVID-вакцини

МОЗ Індії негайно закликає штати зайнятися цією проблемою.

В Індії 103,4 мільйона людей не повернулися за другою дозою вакцини від COVID-19. У зв'язку із цим від наступного місяця медпрацівники розпочнуть обхід будинків для пошуку прогульників.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що окрім ризику зараження коронавірусом, "прогули вакцинації" ставлять під загрозу мету Індії зі щеплення всіх дорослих до 31 грудня.

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Медпрацівниця з Найнітала Бхавна Деван каже, що реакція щеплених однією дозою індійців подібна до ставлення до своєї хвороби деяких пацієнтів з туберкульозом.

"Вони починають приймати ліки, а за кілька тижнів почуваються краще і припиняють приймання, хоча їм потрібно приймати їх впродовж шести місяців, - поділилася лікарка. - Те саме і з вакциною. Я впевнена, що вони вважають, що однієї дози достатньо, бо ніхто не занедужує".

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія закликає штати зайнятися цією проблемою і вже аносував масовий обхід помешкань для пошуку прогульників.

В країні перші дози отримали 725 мільйонів осіб або 77% із 944 мільйонів дорослих людей. Водночас друге щеплення мають лише 316 мільйонів людей або 34%.

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В останні 29 днів кількість нових щоденних випадків захворювання в Індії була нижчою за 30 тисяч, а нині показники коливаються від 13 до 15 тисяч (найнижче число за вісім місяців).

Тим часом в країні суттєво пом'якшили карантинні обмеження, зокрема відновилися святкування фестивалів.

"Низький щоденний рівень нових інфекцій змусив багатьох індійців повірити, що третя хвиля малоймовірна. Експерти також кажуть, що без нового варіанта третя хвиля видається віддаленою перспективою", - йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, регулятор Індії видав дозвіл компанії Bharat Biotech на екстрене використання її вакцини від коронавірусу Covaxin для дітей від 2 до 18 років.

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