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В Індії “продавали” мусульманок на аукціоні: серед “лотів” — нобелівська лауреатка та відома акторка

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В Індії “продавали” мусульманок на аукціоні: серед “лотів” — нобелівська лауреатка та відома акторка

Getty Images

На фейковому сайті було опубліковано сотню фотографій мусульманських жінок, які начебто продаються.

Уряд Індії розпочав розслідування з приводу появи у Мережі фальшивого онлайн-аукціону, на якому нелегально використовували фотографії мусульманських жінок.

Про це повідомляє CNN.

Сайт Bulli Bai було створено на  американській платформі GitHub, що належить Microsoft.  Його назва складається з двох слів, які використовуються в різних частинах Індії: перше є вульгарним словом, що означає “пеніс”, а друге перекладається як “служниця”.

На ньому були розміщені фотографії сотні мусульманських жінок, які начебто продаються. Серед жертв цього принизливого “аукціону” опинилися нобелівська лауреатка з Пакистану Малала Юсуфзай та індійська актриса Шабана Азмі.

Поява такого сайту викликала обурення в опозиційних політиків, які закликали правлячу партію  вжити заходів проти переслідування мусульманських жінок в Інтернеті. 

"Схоже, що сайт було створено з метою принизити та образити мусульманських жінок", – написала журналістка Ісмат Ара у скарзі до поліції Делі після того, як теж знайшла своє фото серед учасниць онлайн-аукціону.

Після того, як справа набула розголосу, сайт було видалено із платформи GitHub. “Ми призупинили дію облікового запису користувача після того, як було повідомлено про  активність, що повністю суперечить нашій політиці”, - повідомив представник GitHub.

Нагадаємо, в індійському штаті Одіша 17-річний хлопець через місяць після весілля продав свою дружину. На отримані гроші купив смартфон і пообідав. 

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