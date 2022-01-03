В Індії “продавали” мусульманок на аукціоні: серед “лотів” — нобелівська лауреатка та відома акторка

В Індії “продавали” мусульманок на аукціоні: серед “лотів” — нобелівська лауреатка та відома акторка

На фейковому сайті було опубліковано сотню фотографій мусульманських жінок, які начебто продаються.

Уряд Індії розпочав розслідування з приводу появи у Мережі фальшивого онлайн-аукціону, на якому нелегально використовували фотографії мусульманських жінок.

Про це повідомляє CNN.

Сайт Bulli Bai було створено на американській платформі GitHub, що належить Microsoft. Його назва складається з двох слів, які використовуються в різних частинах Індії: перше є вульгарним словом, що означає “пеніс”, а друге перекладається як “служниця”.

На ньому були розміщені фотографії сотні мусульманських жінок, які начебто продаються. Серед жертв цього принизливого “аукціону” опинилися нобелівська лауреатка з Пакистану Малала Юсуфзай та індійська актриса Шабана Азмі.

Поява такого сайту викликала обурення в опозиційних політиків, які закликали правлячу партію вжити заходів проти переслідування мусульманських жінок в Інтернеті.

"Схоже, що сайт було створено з метою принизити та образити мусульманських жінок", – написала журналістка Ісмат Ара у скарзі до поліції Делі після того, як теж знайшла своє фото серед учасниць онлайн-аукціону.

It is very sad that as a Muslim woman you have to start your new year with this sense of fear & disgust. Of course it goes without saying that I am not the only one being targeted in this new version of #sullideals. Screenshot sent by a friend this morning.



Happy new year. pic.twitter.com/pHuzuRrNXR — Ismat Ara (@IsmatAraa) January 1, 2022

Після того, як справа набула розголосу, сайт було видалено із платформи GitHub. “Ми призупинили дію облікового запису користувача після того, як було повідомлено про активність, що повністю суперечить нашій політиці”, - повідомив представник GitHub.

Нагадаємо, в індійському штаті Одіша 17-річний хлопець через місяць після весілля продав свою дружину. На отримані гроші купив смартфон і пообідав.

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