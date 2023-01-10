В Індії провалюється під землю ціле місто: причину поки не встановили (фото)

Мешканцям індійського міста Джошиматх довелося покинути свої будинки через просідання землі в місцевості. Місто перетворилося на "атомну бомбу".

Про це повідомляє Daily Mail.

У місті з населенням близько 25 тисяч людей за десять днів у понад 500 будинків утворилися величезні тріщини, а інші почали просідати.

Вважається, що основною причиною тріщин став 12-кілометровий тунель National Thermal Power Corporaion, проект гідроелектростанції Tapovan-Vishnugad потужністю 520 МВт.

Фото: dailymail.co.uk

Енергетична корпорація визнала в 2010 році, що тунель зазнав просочування води з пробитого водоносного шару, що, у свою чергу, призвело до висихання джерел води в місті.

Робота на тунелі почалася в 2006 році, а в 2009 році тунелебурильна машина потрапила в пастку, що призвело до розриву водоносного шару, який скидав воду зі швидкістю 600 літрів на секунду.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Офіційні особи з NTPC стверджували, що, оскільки тунелі зараз повністю висохли, осідання не є результатом їхнього проекту.

Однак еколог Раві Чопра вважає, що пробиття водоносного горизонту всередині гори, яка зараз позбавлена ​​води, не може підтримувати землю над нею, що згодом призводить до осідання території.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

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