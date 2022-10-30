В Індії раптово обвалився пішохідний міст, на якому гуляло 500 людей: багато загиблих

Пішохідний міст лише чотири дні тому відкрили після реконструкції.

В Індії у місті Морбі 30 жовтня обвалився пішохідний міст: на момент інциденту там перебувало орієнтовно 500 людей. 30 осіб загинуло на місці трагедії.

Про це пише ndtv.com.

Обвал моста стався у місті Морбі в індійському штаті Гуджарат. На момент інциденту на мосту перебувало орієнтовно 500 осіб. Відомо, що 30 людей загинуло на місці трагедії, ще 100 людей і досі перебувають у воді.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді доручив провести місцевій владі термінову рятувальну операцію. Також родичам загиблих та потерпілим виплатять компенсації.

Канатний міст Морбі - історична споруда, побудована багато років тому. Після ремонту та реконструкції його знову відкрили лише чотири дні тому, 26 жовтня, з нагоди гуджаратського Нового року. Влада стверджує, що міст обвалився, оскільки не витримав ваги людей, які на ньому стояли. Наразі точна кількість потерпілих та загиблих невстановлена.

#Gujarat | A cable bridge collapsed in the Machchhu river, Morbi area today. Several people fear injured. Further details awaited. pic.twitter.com/Lh1dGdCIOy — TOI Ahmedabad (@TOIAhmedabad) October 30, 2022

Смерть через тисняву у Південній Кореї

У столиці в столиці Південної Кореї Сеулі напередодні теж сталась надзвичайна ситуація із великою кількістю загиблих. Там після коронавірусних обмежень люди вийшли на вулицю та влаштували тисняву. Відомо, що щонайменше 151 людина загинула, серед них - 19 іноземців.

Також відомо, що там серед загиблих іноземців є вихідці з Ірану, Узбекистану, Китаю та Норвегії. Щонайменше двоє загиблих були громадянами Росії.

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