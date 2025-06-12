В Індії розбився Boeing з 242 людьми на борту: всі деталі авіакатастрофи

Авіакатастрофа в Індії. / © Associated Press

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Літак авіакомпанії Air India, що прямував до лондонського Гатвіка, розбився в аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії. На борту перебувало 242 людини. Деяких вцілілих пасажирів шпиталізували до найближчих лікарень. Загинули щонайменше 110 людей

Детальніше про авіакатастрофу - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо

Літак Boeing 787 компанії Air Indi рейсом AI171 прямував з Ахмедабада до аеропорту Гатвіка в Лондоні. На борту перебувало 242 особи. Це 230 пасажирів: 169 - індійці, 53 - британці, семеро – португальці та один – канадець, а також 12 членів екіпажу: два пілоти і десять бортпровідників.

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Авіакатастрофа сталася через три хвилини після зльоту. Сигнал літака зник "менш ніж за хвилину" після вильоту з аеропорту, стверджує Flightradar

Літак розбився вже за периметром аеропорту в житловому районі Мегані Нагар. Boeing впав на дах гуртожитку медичного коледжу. Відтак, окрім пасажирів, загинути могли і студенти навчального закладу.

Що могло статися

Boeing 787 Dreamliner має бездоганний послужний список безпеки, кажуть експерти. Це перша смертельна аварія за участі цього судна. Обидва пілоти також були досвідченими, маючи разом понад дев’ять тисяч годин нальоту, пише експерт Sky News Томас Мур.

Зазначається, що зв'язок з AI171 було втрачено лише через кілька секунд після зльоту, коли він перебував на висоті всього 190 метрів. З відео у Мережі видно, що Boeing не набрав висоти, летів рівно, а потім почав знижуватися - майже так, ніби заходив на посадку.

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У четвер, 12 червня, літак авіакомпанії Air India розбився в аеропорту міста Ахмедабад. / © Associated Press

Слідчі вивчатимуть відео та дві чорні скриньки з кабіни пілотів, аби з’ясувати причину авіатрощі.

“Можливо, сталася відмова двигуна. Але літак розроблений для польоту з одним двигуном, навіть під час зльоту. Тому щось ще також мало піти не так. Обидва двигуни могли б вийти з ладу, якби під час зльоту літака туди потрапила зграя птахів. Таке траплялося й в інших авіакатастрофах”, - наголошує він.

Коментар Boeing

Це перший серйозний інцидент за участю Boeing 787 Dreamliner від моменту введення літака в експлуатацію 2011-го. За даними Boeing, в експлуатації перебуває понад 1175 літаків Dreamliner, які здійснюють 2100 рейсів щодня.

“Ми знаємо про початкові повідомлення та працюємо над збором додаткової інформації”, - наголосили в компанії.

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Дата публікації 14:10, 12.06.25 Кількість переглядів 6 В Індії розбився літак із сотнями пасажирів! Шанси вижити - мінімальні!

Реакція на авіакатастрофу

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що авіакатастрофа “приголомшила та засмутила” країну.

“Це так боляче, що неможливо висловити словами. У цю сумну годину мої думки з усіма, хто постраждав”, - наголосив він.

Міністр цивільної авіації Рам Мохан Найду заявив, що всі служби перебувають у стані найвищої готовності, а він особисто стежить за ситуацією. Тим часом рятувальні команди докладаються всі зусилля для забезпечення негайного надання медичної допомоги.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Ламмі заявив, що “глибоко засмучений” звісткою про катастрофу літака Air India, на борту якого було 53 британці. З його слів, Лондон “співпрацює з місцевою владою Індії, щоб терміново встановити факти та надати підтримку”.

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Британський прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що кадри катастрофи літака, що прямував до Лондона, “є жахливими”.

“Я постійно отримую інформацію про розвиток ситуації, і мої думки з пасажирами та їхніми родинами в цей глибоко тривожний час”, - додав він.

ФОТО

Літак впав на житловий квартал, що розташований поруч з аеропортом Сардара Валлабхая. / © Associated Press

Це перший серйозний інцидент за участю Boeing 787 Dreamliner. / © Associated Press

На борту Boeing 787-8 Dreamliner було 230 пасажирів та 12 членів екіпажу. / © Associated Press

Літак розбився вже за периметром аеропорту в житловому районі Мегані Нагар. / © Associated Press

Літак Boeing 787 прямував з Ахмедабада до аеропорту Гатвіка в Лондоні. / © Associated Press

Нагадаємо, 12 червня літак авіакомпанії Air India розбився в місті Ахмедабад, що на заході Індії. Boeing 787-8 Dreamliner зазнав авіатрощі під час зльоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхая. Після аварії до неба піднявся густий стовп диму. На борту перебувало 242 пасажири.