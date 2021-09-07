В Індії розкрили загадку смертельної недуги, яка забрала життя понад 100 людей

В Індії розкрили загадку смертельної недуги, яка забрала життя понад 100 людей

Хвороба була викликана двома різними збудниками.

Органи охорони здоров'я Індії встановили, що недуга, від якої потерпають тисячі людей у північному штаті Уттар-Прадеш і яка стала причиною смерті понад сотні людей, викликана двома різними збудниками — комахами, які заражають людей бактеріями Scrub Typhus та вірусною інфекцією денге.

Про це повідомляє видання Times of India.

Scrub Typhus - це бактеріальна лихоманка, яка передається через укуси червоних жуків або личинок кліщів. Симптоми включають жар, головний біль і ломоту в тілі, пізніше - висип і запалення нервової системи, що може викликати проблеми з мозковою активністю і навіть кому.

Денге - це вірусна інфекція, яка поширюється через укуси інфікованих комарів. Пацієнти часто страждають від лихоманки, болів в м'язах і суглобах. У важких випадках кількість тромбоцитів в крові пацієнта значно падає, що призводить до внутрішньої кровотечі і можливої смерті.

Разом ці інфекції за декілька тижнів вбили понад 100 осіб і заразили тисячі людей в Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії. Щонайменше, 40 жертв були дітьми.

Влада штату вперше повідомила про випадки загадкової лихоманки 18 серпня. Станом на вівторок, 7 вересня, гарячою точкою захворювання залишається район Фірозабад, де 51 людина померла. Хвороба поширилася як мінімум на п'ять інших районів штату, включаючи Агри, де розташований знаменитий Тадж-Махал, який щорічно приваблює сотні тисяч відвідувачів.

Нагадаємо, в Індії почав поширюватися смертоносний вірус Ніпах (Nipah або NiV), який, як попереджає ВООЗ, може викликати нову пандемію.

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