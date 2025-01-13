В Індії розпочинається найбільше у світі релігійне свято: мільйони людей зануряться у воду

Благочестиві індуси вірять, що занурення у священні води звільняє людей від гріхів та перериває цикл "колеса сансари".

У понеділок, 13 січня, в Індії розпочинається шеститижневий фестиваль Маха Кумбха Мела або свято Великого глечика, індуїстська священна подія, яка стане найбільшим у світі зібранням людства. Очікується, що участь у ньому візьмуть понад 400 мільйонів людей.

Про це повідомляє Reuters.

У північному місті Праяградж у штаті Уттар-Прадеш протягом шести тижнів люди будуть занурюватися у священне місце, де зливаються три річки — Ганг, Ямуна та міфічна, невидима Сарасваті.

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Благочестиві індуси вірять, що занурення у священні води звільняє людей від гріхів, а під час Кумбх Мела також приносить порятунок від безконечного циклу життя і смерті, так званого "колеса сансари".

Свято сягає корінням в індуїстську традицію, згідно з якою бог Вішну вирвав у демонів золотий глечик, що містить нектар безсмертя. Під час 12-денної небесної битви за володіння глечиком чотири краплі впали на землю в містах Праяградж, Харідвар, Удджайн і Нашік, які приймають фестиваль кожні три роки по черзі.

Кумбха, що проводиться раз на 12 років у цьому циклі, має префікс “маха” (великий), оскільки вважається більш сприятливим через свій час і збирає найбільшу кількість учасників.

Як готується влада

Для місцевої влади це свято є справжнім випробуванням на здатність керувати великим натовпом людей, адже 4000 гектарів відкритої території вздовж берегів річок перетворені на тимчасове містечко для розміщення відвідувачів, на якому встановлено 150 000 наметів, 3 000 кухонь, 145 000 туалетів та 99 паркінгів.

Індійські залізниці запустили 98 спеціальних поїздів, які здійснять 3300 поїздок під час фестивалю для перевезення відвідувачів.

Близько 40 000 співробітників поліції та експертів з кіберзлочинності створили мережу спостереження на основі штучного інтелекту, щоб захистити людей та допомогти їм орієнтуватися на місці.

Засоби реагування на надзвичайні ситуації включають 125 автомобільних санітарних машин, сім річкових санітарних машин та повітряні санітарні машини для швидкої медичної допомоги.

“Мені пощастило бути господарем одного з найбільш сприятливих індуїстських фестивалів у моєму штаті”, — сказав головний міністр штату Йогі Адітянат, який є впливовим індуїстським монахом і популярним політиком індуїстської націоналістичної партії прем’єр-міністра Нарендри Моді, яка прийшла до влади в країні в 2014 році.

У 2021 році уряд Моді відмовився скасувати фестиваль Кумбха , незважаючи на різке зростання захворюваності на COVID-19, і дозволив тисячам вимазаних попелом аскетів і побожних індусів купатися в Ганзі, можливо, побоюючись негативної реакції з боку релігійних лідерів.

Нагадаємо, 8 січня понад 20 людей зазнали поранень, коли слон раптово став агресивним під час релігійного свята в місті Тірурі, що в південному індійському штаті Керала.

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