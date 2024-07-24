В Індії шириться смертельний вірус, від якого немає вакцини: які симптоми

Вірус Чандіпура здебільшого вражає дітей віком до 15 років.

В Індії зростає кількість заражених і померлих від вірусу Чандіпура, який поширюється в штаті Гуджарат.

Про це пише NDTV.

Міністр охорони здоров'я Гуджарату Рушикеш Патель заявив, що в усьому штаті зареєстровано 50 випадків зараження вірусом Чандіпура, і 16 осіб уже загинули. Також відомо про три випадки зараження смертельним вірусом, від якого немає ліків і вакцини, в інших штатах.

За словами Пателя, у постраждалих районах було розпочато профілактичні заходи, і понад 50 000 осіб уже обстежили. Місцеві чиновники очікують, що кількість випадків зараження вірусом Чандіпура зросте в найближчі кілька днів.

Що таке вірус Чандіпура

Цей вірус є представником роду Vesiculovirus родини Rhabdoviridae. До цього сімейства входить і вірус сказу. Вірус Чандіпура було вперше виявлено 1965 року в Індії.

Як передається вірус Чандіпура

Вчені вважають ймовірним переносником вірусу самок москіта Phlebotomine.

Симптоми зараження вірусом Чандіпура

Цей вірус викликає енцефаліт, а інфекція призводить до запалення або набряку тканини головного мозку.

Типові прояви зараження:

швидкий початок лихоманки

поява блювоти

зміна свідомості

судоми

діарея

нездатність говорити, втрату рівноваги, зміну зору

головний біль

Хто в зоні ризику

Вірус Чандіпура здебільшого вражає дітей віком до 15 років. Часто смерть настає протягом 48 годин після зараження.

Як вилікувати зараження вірусом Чандіпура

Специфічного противірусного засобу для лікування вірусу Чандіпура не існує, також не існує вакцини.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила про загибель людей через "папугову лихоманку". Випадки цієї бактеріальної інфекції, яку переносять птахи, виявили в Австрії, Данії, Німеччині, Швеції та Нідерландах.

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