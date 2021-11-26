Суд скоротив термін ув'язнення чоловікові, який зґвалтував 10-річного хлопчика: громадськість обурена

Чоловік примусив 10-річного сина своїх знайомих до орального сексу.

В індійському штаті Уттар-Прадеш суд скоротив термін ув’язнення чоловікові, який примусив 10-річного хлопчика до орального сексу.

Про це інформує ВВС-Україна.

Спочатку ґвалтівника засудили до 10 років в'язниці. Проте після подання апеляції суд вирішив, що насильство начебто не було надто серйозним, тому скоротив термін до 7 років.

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Злочин трапився ще у 2016 році. Зловмисник прийшов до будинку своїх знайомих. Він завів дитину до місцевого храме, де зґвалтував неприродним способом. Ґвалтівник дав жертві 20 рупій (27 центів) за мовчання, а також пригрозив розправою.

Рішення судді обурило простих громадян. Індія — одна з антилідерів за кількістю зґвалтувань, особливо неповнолітніх. У 2020 році там зареєстрували 43 тисячі порушень закону про захист дітей від сексуального насильства.

Попри поширену думку про те, що жертвами стають дівчатка, більш ніж половина опитаних жертв — хлопчики.

Нагадаємо, що в Індії 26 осіб заарештували за групові зґвалтування 15-річної дівчинки.

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