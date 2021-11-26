Суд скоротив термін ув'язнення чоловікові, який зґвалтував 10-річного хлопчика: громадськість обурена

Чоловік примусив 10-річного сина своїх знайомих до орального сексу.
В індійському штаті Уттар-Прадеш суд скоротив термін ув’язнення чоловікові, який примусив 10-річного хлопчика до орального сексу.
Про це інформує ВВС-Україна.
Спочатку ґвалтівника засудили до 10 років в'язниці. Проте після подання апеляції суд вирішив, що насильство начебто не було надто серйозним, тому скоротив термін до 7 років.
Злочин трапився ще у 2016 році. Зловмисник прийшов до будинку своїх знайомих. Він завів дитину до місцевого храме, де зґвалтував неприродним способом. Ґвалтівник дав жертві 20 рупій (27 центів) за мовчання, а також пригрозив розправою.
Рішення судді обурило простих громадян. Індія — одна з антилідерів за кількістю зґвалтувань, особливо неповнолітніх. У 2020 році там зареєстрували 43 тисячі порушень закону про захист дітей від сексуального насильства.
Попри поширену думку про те, що жертвами стають дівчатка, більш ніж половина опитаних жертв — хлопчики.
Нагадаємо, що в Індії 26 осіб заарештували за групові зґвалтування 15-річної дівчинки.
Читайте також:
- Звинуватила депутата у зґвалтуванні: в Індії дівчина спалила себе на знак протесту проти переслідувань
- З вогнища змогли витягти лише кінцівки: в Індії священник зґвалтував, вбив і силоміць кремував 9-річну дівчинку на очах у батьків
- 17-річну жительку Індії родичі забили палицями до смерті через джинси