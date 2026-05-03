В Індії слон влаштував погром під час церемонії, є жертва

Тварина втратила контроль і протягом двох годин руйнувала автомобілі та все довкола.

Слон / © Associated Press

У штаті Керала, Індія, розлючений слон влаштував погром на території храму індуїста Махавішну.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Слона привезли до храму для участі у церемонії благословення. Раптом він став агресивним, зірвався з ланцюга та напав на припаркований поряд автомобіль. Слон пробив машину хоботом, перевернув її на бік і до смерті затоптав водія.

Тварина трощила все навколо протягом двох годин. Слона втихомирили за допомогою дротика з транквілізатором і прив’язали до кокосової пальми.

Нагадаємо, слон на смерть розчавив доглядача зоопарку після того, як той ткнув у нього палицею.

