В Індії слон влаштував погром під час церемонії, є жертва
Тварина втратила контроль і протягом двох годин руйнувала автомобілі та все довкола.
У штаті Керала, Індія, розлючений слон влаштував погром на території храму індуїста Махавішну.
Про це повідомляє Hindustan Times.
Слона привезли до храму для участі у церемонії благословення. Раптом він став агресивним, зірвався з ланцюга та напав на припаркований поряд автомобіль. Слон пробив машину хоботом, перевернув її на бік і до смерті затоптав водія.
Тварина трощила все навколо протягом двох годин. Слона втихомирили за допомогою дротика з транквілізатором і прив’язали до кокосової пальми.
