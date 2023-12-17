В Індії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: 9 робітників загинуло (відео)

Вибух на заводі компанії Solar Industries India стався у цеху, де робили вибухові пристрої для вугільних шахт.

У неділю, 17 грудня, щонайменше дев'ятеро робітників загинули внаслідок вибуху на заводі з виробництва безпілотників і вибухівки в місті Нагпур (штат Махараштра) у західній Індії. Ще троє отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє місцеве видання The Saisat Daily.

Вибух на заводі компанії Solar Industries India стався у цеху, де робили вибухові пристрої для вугільних шахт. Як пояснив представник компанії, це сталося під час робіт з герметизації продукції.

За даними видання, на підприємстві в момент вибуху перебували 12 людей. Дев’ятеро з них загинули, ще троє отримали серйозні поранення.

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Заступник головного міністра штату Махараштри Девендра Фаднавіс у своїй публікації на X назвав інцидент нещасним випадком і висловив співчуття через загибель дев’яти людей.

“Дуже прикро, що дев'ять осіб, у тому числі шість жінок, загинули внаслідок вибуху на Solar Industries у Нагпурі”, - написав він у соцмережі.

Компанія виробляє безпілотники та вибухівку для сил оборони країни, додав він.

Уряд штату виділить сім'ям загиблих в аварії компенсацію, еквівалентну 6 тисячам доларів США.

Поліція почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше у штаті Андхра-Прадеш в Індії сталося зіткнення двох пасажирських потягів, які рухалися в зустрічних напрямках. Близько 10 людей загинуло, ще 25 отримали травми.

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