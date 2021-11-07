В Індії у пожежі в лікарні для COVID-хворих загинули 11 пацієнтів

У момент інциденту в постраждалій палаті перебували 17 пацієнтів.
В Індії в суботу, 6 листопада, внаслідок пожежі в лікарняному відділенні для хворих на COVID-19 загинули одинадцятеро людей.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що вогонь спалахнув у медзакладі в місті Ахмеднагар, що в штаті Махараштра. У момент інциденту в постраждалій палаті перебували 17 пацієнтів.
За словами інспекторки поліції Джоті Каркаде, стан шести пацієнтів стабільний. Пожежу ліквідували, однак причини загоряння залишаються невідомими. Триває розслідування.
У виданні зауважують, що це не перший подібний випадок в країні. "Погане обслуговування та відсутність належного протипожежного обладнання часто спричиняють смертельні пожежі в Індії", - вказують в АР.
23 квітня в індійському штаті Махараштра внаслідок пожежі загинули 13 пацієнтів із COVID-19. Вогонь спалахнув у відділенні інтенсивної терапії.
Інцидент стався всього через два дні після того, як щонайменше 24 пацієнти муніципальної лікарні Закира Хуссейна в місті Нашик померли внаслідок нестачі кисню.
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