В Індії у прямому ефірі застрелили колишнього політика та його брата

В Індії вбили колишнього політика Атіка Ахмеда, який був засуджений за викрадення людини. Разом із ним був застрелений його брат у прямому ефірі, коли вони розмовляли з журналістами у місті Праяградж у штаті Уттар-Прадеш. Після інциденту трьох чоловіків, які видавали себе за журналістів, було заарештовано.

Про це повідомляє BBC.

Ахмед та його брат перебували під вартою у зв'язку зі звинуваченнями у вбивстві головного свідка вбивства депутата Раджу Пала 2005 року.

Після вбивства Ахмеда головний міністр штату Уттар-Прадеш наказав провести судове розслідування та заборонив масові збори в районах штату.

Цей випадок нагадує про проблеми, пов'язані зі злочинністю та корупцією в політиці Індії, а також необхідність боротьби з цими явищами, пише видання.

Нагадаємо, колишній прем’єр Японії Сіндзо Абе, на якого 8 липня 2022 року був скоєний замах, помер у реанімації внаслідок отриманого вогнепального поранення.

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