В Індії виплатять компенсацію за кожне відібране COVID життя: 674 долари за смерть

В країні зафіксовано понад 400 тис. летальних випадків.
В Індії виплатять компенсацію за кожну смерть, яка сталася від ускладнень коронавірісу,- 674 долари.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Компенсацію постановив Верховний суд країни. Наразі в Індії зареєстровано понад 400 тисяч смертей від COVID-19. Гроші зможуть отримати "найближчі родичі померлих" протягом місяця після подавання звернення. Компенсацію нададуть лише в тому разі, якщо офіційною причиною смерті у свідоцтві буде значитися саме коронавірус.
Виплати будуть здійснюватися із бюджетів штатів. Через це рішення виникла дискусія. Одні штати в Індії заявили, що виплати - це значний тиск для них, а гроші має надавати федеральна влада. Інші штати вирішили виплачувати вдвічі більше. Близько 20 сімей вже отримали компенсації.
Як повідомлялося, в Індії 45 тисяч людей заразились "чорною пліснявою" - мукормікозом. Понад чотири тисячі пацієнтів померли від недуги. Пік захворюваності припав на травень. В уряді інформують, що найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована в штаті Махараштра - 9 348.