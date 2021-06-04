В Індії виявлено небезпечний штам COVID-19: вражає вакцинованих, вакцини не безсилі

Більшість інфікованих, які вже отримали одну або дві ін'єкції вакцини проти коронавірусу, були заражені лінією B.1.617 SARS-CoV-2, що включає три штами.

В Індії вчені виявили 63 випадки проривної інфекції - захворювання, за якого вакцинована людина захворює на ту ж хворобу, якій повинен запобігти COVID-препарат.

Про це у п'ятницю, 4 червня, пишуть РИА Новости з посиланням на дослідженні фахівців Всеіндійського інституту медичних наук в Делі і Інституту геноміки та інтегративної біології.

"Наш аналіз включав 63 випадки зараження, викликані проривною інфекцією... 36 пацієнтів отримали дві дози вакцини, тоді як 27 отримали одну дозу вакцини. Десять пацієнтів отримали Covishield, а 53 - Covaxin. Середній вік пацієнтів становив 37 років (21-92 року ), з них 41 чоловік і 22 жінки. У жодного з пацієнтів не було супутніх захворювань, які могли б бути фактором для проривних інфекцій", - заявили медики.

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Вони додали, що у більшості хворих після дослідження був виявлений штам з лінії B.1.617.

"B.1.617.2 виявився переважальною лінією з 23 зразками, з яких 12 були повністю вакциновані, а 11 - частково вакциновані. Чотири зразки і один зразок були віднесені до ліній B.1.617.1 і B.1.1.7 відповідно", - наголосили лікарі.

Штам B.1.617 вперше виявили в індійському штаті Махараштра.

Нагадаємо, друга хвиля коронавірусу в Індії спалахнула на початку березня, її називали найстрашнішою у світі. Понад 350 тисяч нових випадків на добу і чи не щодня - новий рекорд. За цей час COVID-19 забрав життя щонайменше 160 тисяч людей.

У ВООЗ вважають, що спалах коронавірусу в Індії спровокувало поширення більш заразних штамів COVID-19 та низький рівень вакцинації в країні, а найбільшу роль відіграв "ідеальний шторм" масових зібрань.

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