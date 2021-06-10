В Індії зафіксували новий антирекорд летальних випадків від коронавірусу: за добу понад 6 тисяч смертей

Від початку пандемії в Індії жертвами COVID-19 вже стали 359,7 тисяч людей.

В Індії за минулу добу від коронавірусу померли понад 6,1 тис. осіб. Це новий рекорд смертності в країні за 24 години.

Про це повідомляє уряд Індії.

Варто зазначити, що попередній антирекорд був зафіксований 19 травня і становив 4,5 тис.

Загальна кількість інфікованих в країні наразі досягла 29,18 млн. За добу зафіксовано понад 94 тисячі нових випадків зараження. За останні 24 години від COVID-19 одужали близько 151,4 тис. осіб, загальна кількість тих, що вилікувалися перевищило 27,6 млн.

Нагадаємо, друга хвиля коронавірусу в Індії спалахнула на початку березня, її називали найстрашнішою у світі. Понад 350 тисяч нових випадків на добу і чи не щодня - новий рекорд.

У ВООЗ вважають, що спалах коронавірусу в Індії спровокувало поширення більш заразних штамів COVID-19 та низький рівень вакцинації в країні, а найбільшу роль відіграв "ідеальний шторм" масових зібрань.

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