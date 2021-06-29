В Індії зафіксували понад 40 тисяч випадків "чорної плісняви": що відомо

В Індії зафіксували понад 40 тисяч випадків "чорної плісняви": що відомо

Більшість хворих мала коронавірус, діабет або приймала стероїди.

В Індії станом на понеділок, 28 червня, зареєстровано 40 845 випадків мукормікозу, відомого як "чорна пліснява". Кількість померлих сягає 3 129.

Про це із посиланням на міністра охорони здоров'я і сімейного благополуччя країни Харша Вардхана повідомляє NDTV.

Зазначається, що 34 940 пацієнтів або 85,5% хворіли на COVID-19, 26 187 або 64,11% мали діабет, а 21 523 або 52,69% приймали стероїди.

За словами Вардхана, 13 083 пацієнта або 32% хворих відносилися до вікової групи 18-45 років, 17 464 зараженим або 42% було 45-60 років, а 10 082 або 24% хворих були старші 60 років.

Мукоромікоз - це рідкісне захворювання, ознаками якого є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку.

Окрім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах. Він смертельно небезпечний для хворих на діабет, ВІЛ/СНІД і рак.

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