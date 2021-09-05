В Індії від небезпечного вірусу Ніпах помер 12-річний хлопчик: ще 17 людей на карантині

В Індії від небезпечного вірусу Ніпах помер 12-річний хлопчик: ще 17 людей на карантині

У двох людей виявили симптоми вірусної інфекції.

В індійському штаті Керала 12-річний хлопчик помер через небезпечний вірус Ніпах (Nipah або NiV).

Про це повідомляє NDTV.

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Хлопчика госпіталізували в середу, 2 вересня. Його тестові зразки були направлені до Національного інституту вірусології. Пізніше було доведено, що дитина заразилася вірусом Ніпах.

Сімнадцять людей, з якими він раніше контактував, перебувають на ізоляції. У двох виявили симптоми вірусної інфекції. Цей вірус в останній раз був зареєстрований в штаті Керала в 2019 році.

У січні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не виключає ймовірність виникнення пандемії вірусу Ніпах.

У 2018 році повідомлялося, що в Індії померли щонайменше 10 осіб в результаті спалаху вірусу Ніпах. Вірус смертельний в 70% випадків, і проти нього немає вакцини. Він може передаватися від тварин до людей. Рознощиками захворювання вважаються крилани — великі кажани.

Симптоми хвороби — жар, головний біль, сонливість, проблеми з дихальними шляхами, дезорієнтація. Через добу або дві хворий впадає в кому.

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