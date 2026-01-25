В Індії зафіксували спалах смертельного вірусу, від якого не має ліків

В Індії стався новий спалах смертельно небезпечного вірусу / © Associated Press

Індія терміново вживає заходів для стримування вірусу «Ніпа» після того, як було зафіксовано п’ять випадків зараження, а майже 100 людей відправили на карантин. Фахівці побоюються ризику подальшого розповсюдження.

Про це повідомляє інформаційне агентство Press Trust of India.

Раніше цього тижня було підтверджено два випадки зараження серед персоналу, а днями підтвердили ще три нові випадки інфікування.

Серед нових підтверджених випадків — лікар, медсестра та співробітник медичного закладу. Після виявлення першого випадку майже 100 осіб отримали припис перебувати на домашньому карантині.

Експерти переконані, що люди заразилися вірусом від тварин, ймовірно кажанів. Експрезидент Індійської медичної асоціації Раджив Джаядеван зазначив, що зараження людей вірусом «Ніпа» трапляються рідко й пов’язані з випадковим контактом між людьми та кажанами, зокрема, йдеться про споживання фруктів, які могли бути інфіковані.

Симптоми та ознаки хвороби

Вірус «Ніпах» — це зоонозна інфекція, яка передається від тварин до людей. Природними носіями є плодові кажани (крилани), поширені в Індії. Зараження може відбуватися через контакт із кажанами, свинями, вживання забруднених фруктів або соку фінікової пальми, а також від людини до людини.

Вірус не одразу проявляє свої симптоми, а ховається під виглядом звичайних вірусних хвороб.

У пацієнтів зазвичай раптово розвивається грипоподібний стан, що супроводжується підвищеною температурою, головним болем, болем у м’язах і сильною втомою. В окремих випадках також з’являються кашель, задишка або пневмонія.

Найсерйознішим ускладненням від вірусу є запалення головного мозку, тобто енцефаліт. Неврологічні симптоми, зокрема сплутаність свідомості, її порушення, судоми або кома, зазвичай виникають через кілька днів або тижнів після початку хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала вірус Ніпах як «пріоритетний патоген». Це означає, що вірус має потенціал спричинити глобальну епідемію, і вчені повинні терміново зосередитися на розробці засобів діагностики та вакцин.

