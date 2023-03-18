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В Індії загинуло щонайменше 10 людей внаслідок обвалу даху холодильного складу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Індії загинуло щонайменше 10 людей внаслідок обвалу даху холодильного складу

Фото: Associated Press

Трагедія сталася в індійському штаті Уттар-Прадеш.

В індійському штаті Уттар-Прадеш загинули 10 людей внаслідок обвалення даху холодильного складу, 11 отримали поранення.  

Про це пише Xinhua.

Інцидент стався в четвер у районі Чандаусі округу Самбхал.

"З місця події врятовано 11 людей, з них п'ятеро перебувають на лікуванні, шестеро виписані", - йдеться у повідомленні поліції.

Там також зазначили, що троє людей вважають зниклими безвісти, рятувальна операція на все ще триває.

Нагадаємо, до 2030 року попит на прісну воду перевищить пропозицію на 40% – експерти попередили про велику загрозу.

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Дата публікації
Перегляди
157
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