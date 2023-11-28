В Індії застрягли понад 40 людей, які будували гірський тунель: коли їм вдасться вийти

Працівники застряли там ще від 12 листопада.

Індійські робітники, які застрягли в споруджуваному тунелі вже протягом 15 днів, вийдуть з нього до Різдва.

Про це розповів експерт з будівництва тунелів, який допомагає рятувальникам, пише Independent.

Зазначається, що 41 робітнику, можливо, доведеться залишатися в пастці всередині тунелю в несприятливих умовах потенційно на місяць довше, ніж очікувалося.

Тим часом Індії заявила, що працює над пошуком швидшого рішення для евакуації будівельників, які застрягли там від 12 листопада, тоді як індійська армія зараз приєдналася до рятувальних заходів.

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Команди рятувальників неодноразово стикалися з проблемами під час буріння, від нових зсувів до поломки обладнання, і тепер визнають, що операція може зайняти набагато більше часу.

Робітники, які є трудовими мігрантами з різних частин Індії, отримують кисень, їжу та воду через трубу.

Лікарі та офіційні особи підтримували з ними регулярний контакт і постійно оцінювали їхнє здоров’я та самопочуття.

Раніше ми повідомляли, що східне командування ВПС Індії підняло в повітря два винищувачі Rafale для виявлення поміченого в небі над Імпхалом – столицею східного штату Мані.

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