США вимагають від Індії не купувати російську нафту

У четвер, 16 жовтня, індійські офіційні особи заявили, що їм нічого «не відомо» про розмову між президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо російської нафти. Напередодні американський президент заявив, що Моді нібито пообіцяв не купувати нафту в держави-агресорки.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Індії Рандхіра Джайсвала.

У попередній заяві Міністерство закордонних справ Індії не вказало на будь-які зобов’язання щодо припинення закупівлі російської нафти, просто заявивши, що пріоритетом Індії є «захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації».

За інформацією видання, раніше індійські переговорники неофіційно говорили США про намір скоротити закупівлі російської нафти, але не хотіли оголошувати про це публічно через можливу внутрішню політичну реакцію.

В Індії учорашня заява Трампа уже викликала критику з боку опозиції. Представник партії Конгрес Джайрам Рамеш написав у соцмережах, що Моді нібито «перекладає ключові рішення на Америку» і додав, що його вплив «зменшився».

Індія до війни в Україні купувала російську нафту у невеликих обсягах. З 2023 року Нью-Делі став найбільшим покупцем російської нафти через низькі ціни.

У серпні Трамп підвищив мита на індійські товари до 50% у відповідь на закупівлю російської нафти, що загострило торговельні відносини між країнами.

Учора Трамп наголосив, що купівля російської нафти «дозволяє Росії продовжувати цю абсурдну війну, де загинули півтора мільйони людей». Він назвав нібито дану Моді обіцянку «великим кроком» і додав, що тепер потрібно переконати Китай зробити так само.

Нагадаємо, на початку вересня на тлі напружених відносин між США і Індією після рішення Вашингтона запровадити 50% мито на Нью-Делі лідери країн Дональд Трамп і Нарендра Моді обмінялися взаємними заявами.