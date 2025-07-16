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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Індії знайшли росіянку, яка жила в печері разом з двома доньками

Жінка жила у печері разом з двома маленькими доньками, яким по чотири та шість років.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Поліція знайшла росіянку у печері

Поліція знайшла росіянку у печері / © nytimes.com

На околицях міста Гокарна, що в індійському штаті Карнатака, місцева поліція виявила незвичне «поселення» — у дикій місцевості, всередині печери, мешкала 40-річна росіянка Ніна Кутіна разом із двома доньками віком 4 і 6 років.

Про це повідомляє The New York Times.

Жінка облаштувала простір, завісивши вхід до печери сарі яскраво-червоного кольору, розвісивши на стінах зображення індуїстських богів і вела життя, повністю відірване від цивілізації.

Виявилось, що місце проживання родини випадково знайшов поліцейський під час патрулювання лісової зони. Зазначається, що у печері жінка практикувала йогу, займалась медитацією, готувала на вогнищі та називала печеру «своїм домом».

«Печери — це рай для неї», — прокоментував інспектор поліції Шрідхар.

Попри численні вмовляння залишити небезпечне місце через зливи, ризик зсувів ґрунту та отруйних змій, жінка не хотіла йти. За словами поліцейських, Кутіна заявила, що «хоче залишатися в лісі і поклонятися Богові».

Зрештою, після тривалих перемовин правоохоронцям вдалося переконати її тимчасово переїхати до притулку, яким опікується благодійна організація. Там Ніна звернулася до рідних, написавши їм листа:

«Наше мирне життя в печері закінчилося — наш печерний дім зруйновано. За роки життя під відкритим небом у гармонії з природою ми знаємо: жодна змія чи тварина ніколи не завдавала нам шкоди», — написала вона.

Що відомо про минуле жінки

За наявною інформацією, Ніна Кутіна вперше прибула до Індії у 2016 році за діловою візою, дійсною на пів року. Тоді вона вирушила до штату Гоа, популярного серед послідовників йоги. Після прострочення терміну перебування вона покинула країну лише в 2018 році та вирушила до Непалу. У 2020-му жінка знову повернулася до Індії — цього разу з двома синами та донькою.

У 2024 році її старший син загинув у ДТП у 21-річному віці. Де нині перебуває її молодший син, 11 років, невідомо. Встановлено, що старша з її доньок народилася в Україні, а молодша — вже в Індії.

У Гоа жінка викладала російську мову й літературу. Саме там вона час від часу приїжджала до Гокарни та мешкала в тій самій печері.

Після виявлення Ніну Кутіну разом із дітьми було доправлено до офісу індійської імміграційної служби. Згідно з офіційною інформацією, за ними встановлено постійний нагляд, а представники влади вже працюють над процедурою депортації до Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Індії в печері знайшли дівчинку, яка зникла безвісти три місяці тому. Вона поводилася, як змія.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2790
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