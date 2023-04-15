В Індії знову обвалився пішохідний міст з людьми – загинула дитина, багато поранених (фото, відео)

Переповнений людьми пішохідний міст впав у скелясту річку.
В індійському місті Удхампур (регіон Кашмір) у п'ятницю, 14 квітня, у річку обвалився пішохідний металевий міст, на якому перебувало понад 100 людей. Трагедія сталася під час святкування весняного сезону збору врожаю – загинула 10-річна дівчинка, понад 70 людей зазнали травм.
Про це повідомляє Mirror.
В адміністрації міста розповіли, що міст був розрахований на одночасне перебування на ньому не більше 30 осіб.
Дівчинка померла після того, як її доставили до лікарні, щонайменше семеро людей перебувають у критичному стані.
https://t.co/WMvzKWHfd8— Makalukhabar English (@MakalukhabarEn) April 15, 2023
According to Dr Vinod, SSP Udhampur, the incident occurred at Beni Sangam in Bain village of the district
60 Injured As Footbridge Collapses During Baisakhi Celebration In Jammu https://t.co/xwXDQ5MIWP pic.twitter.com/mFtBacT6zB— NDTV (@ndtv) April 14, 2023
Footbridge Collapses In Jammu And Kashmir's Udhampur , 40 Injured pic.twitter.com/nFNbjL9j7j— Snake Eyes ☠️ (@SnakeEyesOS) April 14, 2023
Нагадаємо, у жовтні 2022 року в індійському місті Морбі обвалився пішохідний міст – на момент інциденту там перебувало орієнтовно 500 людей. 30 осіб загинуло на місці трагедії.
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