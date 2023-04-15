В Індії знову обвалився пішохідний міст з людьми – загинула дитина, багато поранених (фото, відео)

В індійському місті Удхампур (регіон Кашмір) у п'ятницю, 14 квітня, у річку обвалився пішохідний металевий міст, на якому перебувало понад 100 людей. Трагедія сталася під час святкування весняного сезону збору врожаю – загинула 10-річна дівчинка, понад 70 людей зазнали травм.

Про це повідомляє Mirror.



В адміністрації міста розповіли, що міст був розрахований на одночасне перебування на ньому не більше 30 осіб.

Дівчинка померла після того, як її доставили до лікарні, щонайменше семеро людей перебувають у критичному стані.

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According to Dr Vinod, SSP Udhampur, the incident occurred at Beni Sangam in Bain village of the district — Makalukhabar English (@MakalukhabarEn) April 15, 2023

60 Injured As Footbridge Collapses During Baisakhi Celebration In Jammu https://t.co/xwXDQ5MIWP pic.twitter.com/mFtBacT6zB — NDTV (@ndtv) April 14, 2023

Footbridge Collapses In Jammu And Kashmir's Udhampur , 40 Injured pic.twitter.com/nFNbjL9j7j — Snake Eyes ☠️ (@SnakeEyesOS) April 14, 2023

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в індійському місті Морбі обвалився пішохідний міст – на момент інциденту там перебувало орієнтовно 500 людей. 30 осіб загинуло на місці трагедії.

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