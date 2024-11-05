В Індії розбився модернізований російський винищувач: друга аварія за два місяці

Загалом, з 1989 року Індія втратила вже 25 літаків МіГ-29 внаслідок авіакатастроф

В Індії під час тренувального польоту розбився винищувач МіГ-29UPG російського виробництва. Аварія сталася поблизу міста Агра в центральній частині країни о 16:30 за місцевим часом.

За попередніми даними Збройних сил Індії, причиною інциденту стала технічна несправність літака.

"Літак МіГ-29 Збройних сил Індії розбився поблизу Агри під час навчального польоту через технічну несправність", – йдеться у дописі.

Пілот, командир ескадрильї, здійснив маневр, щоб уникнути жертв та руйнувань, після чого успішно катапультувався. Збройні сили Індії розпочали розслідування для з’ясування обставин аварії.

Це вже друга аварія з винищувачами МіГ-29 в Індії за останні два місяці. Попередній інцидент стався 2 вересня, коли інший МіГ-29 розбився під час нічного польоту поблизу міста Бармер у штаті Раджастхан. Тоді пілот також успішно катапультувався, а причиною аварії назвали критичну технічну несправність.

Аналітики Defense Express зазначають, що Індія втратила 25 винищувачів Міг-29 з 1989 року.

Нещодавно відбувся перший показ російського винищувача Су-57 на міжнародному авіашоу Airshow China 2024 у Чжухаї, який остаточно розвіяв міф про його належність до п'ятого покоління літаків. Під час шоу китайські глядачі отримали безпрецедентно близький доступ до винищувача, і деталі конструкції Су-57 одразу стали предметом обговорень у соціальних мережах Китаю.