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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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В Індії зробили заяву про російську нафту і згадали США

Індія купувала нафту в Росії від 2022 року, оскільки вона була дешевою та доступною.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Індія купувала нафту в Росії

Індія купувала нафту в Росії / © Associated Press

У МЗС Індії заявили, що від 2022 року активно закуповували російську нафту на прохання США, оскільки Вашингтон прагнув стабілізувати світовий нафтовий ринок і стримати зростання цін.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, пише Bloomberg.

З його слів, тоді американська сторона прямо просила Нью-Делі купувати нафту з Росії, щоб уникнути різкого здорожчання енергоносіїв.

Він наголосив, що Індія традиційно ухвалює рішення про закупівлю енергоресурсів, виходячи з двох ключових критеріїв — ціни та доступності постачань.

Індійський міністр також висловився щодо американської санкційної політики проти російської нафти.

На його думку, підхід Вашингтона до санкцій не завжди був послідовним, а дискусії навколо закупівель російської сировини часто супроводжувалися подвійними стандартами.

Нагадаємо, після вторгнення Росії до України США та їхні союзники запровадили масштабні обмеження щодо російського енергетичного сектору, а також встановили граничну ціну на експорт російської нафти.

На цьому тлі Індія стала одним із найбільших покупців російської сировини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
319
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