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В Індії зробили заяву про російську нафту і згадали США
Індія купувала нафту в Росії від 2022 року, оскільки вона була дешевою та доступною.
У МЗС Індії заявили, що від 2022 року активно закуповували російську нафту на прохання США, оскільки Вашингтон прагнув стабілізувати світовий нафтовий ринок і стримати зростання цін.
Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, пише Bloomberg.
З його слів, тоді американська сторона прямо просила Нью-Делі купувати нафту з Росії, щоб уникнути різкого здорожчання енергоносіїв.
Він наголосив, що Індія традиційно ухвалює рішення про закупівлю енергоресурсів, виходячи з двох ключових критеріїв — ціни та доступності постачань.
Індійський міністр також висловився щодо американської санкційної політики проти російської нафти.
На його думку, підхід Вашингтона до санкцій не завжди був послідовним, а дискусії навколо закупівель російської сировини часто супроводжувалися подвійними стандартами.
Нагадаємо, після вторгнення Росії до України США та їхні союзники запровадили масштабні обмеження щодо російського енергетичного сектору, а також встановили граничну ціну на експорт російської нафти.
На цьому тлі Індія стала одним із найбільших покупців російської сировини.