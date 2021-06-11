В Індії зростає кількість хворих на "чорну плісняву", померли вже понад дві тисячі індійців

За даними фахівців, "чорну цвіль" частіше діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку.
В Індії кількість хворих на мукормікоз ("чорну плісняву") зросла до 31 216 випадків. Кількість летальних випадків від грибкового захворювання - 2 109 осіб.
Про це повідомляє телеканал NDTV з посиланням на медичні джерела.
Так, 26 травня в Індії було зареєстровано 11 717 випадків захворювання на мукормікоз. Як повідомили співрозмовники телеканалу, збільшення кількості хворих в тому числі пов'язане з гострою нестачею протигрибкового препарату.
Найбільше хворих в штаті Махараштра (7 057 випадків зараження і 609 померлих) і в штаті Гуджарат (5 418 захворювань і 323 летальних випадки).
За даними фахівців, "чорну цвіль" частіше діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку.
Захворювання також вражає діабетиків, які отримують тривалий час великі дози стероїдів.
Також в Індії на тлі зростання кількості випадків ураження пацієнтів чорною пліснявою, стала фіксуватися інша грибкова хвороба - біла цвіль. Чотири випадки захворювання виявлені в лікарні Медичного коледжу міста Патна.