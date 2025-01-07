В Індійському океані сталося зіткнення двох поромів: на борту була Марін Ле Пен

Біля берегів Майотти (заморський регіон Франції в Індійському океані) сталося зіткнення двох поромів, на одному з яких перебувала лідерка парламентської фракції партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє BFMTV.

7 січня одна з барж, що курсувала між островами архіпелагу, зіткнулася з іншою баржею, яка рухалася в зворотному напрямку. Після зіткнення обидві баржі не зазнали серйозних пошкоджень.

За попередніми даними, Ле Пен не постраждала. За даними місцевої преси, внаслідок інциденту десять осіб на борту зазнали поранень. Лідерка ультраправої партії вирушила на острів для зустрічі з місцевою владою та мешканцями, щоб обговорити їхні проблеми.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив що війна в Україні безпосередньо загрожує безпеці, єдності та економіці Франції.

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