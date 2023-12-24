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В Індонезії масштабна аварія на металургійному заводі: загинули 13 робітників, понад 40 – поранені

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Індонезії масштабна аварія на металургійному заводі: загинули 13 робітників, понад 40 – поранені

Металургійний завод / Фото: Twitter

В Індонезії на заводі з виплавки нікелю сталася аварія та пожежа під час ремонтних робіт.

В Індонезії, на острові Сулавесі, на металургійному заводі з виплавки нікелю компанії Indonesia Tsingshan через аварію під час ремонту плавильної печі загинули 13 людей, ще 46 отримали поранення.  

Про це повідомляє Reuters. 

Відомо, що під час технічного обслуговування сталося руйнування печі та витік металевого розплаву. Аварія викликала пожежу. Серед загиблих – п'ять громадян Китаю.

Завод в Індонезії належить компанії Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), за допомогою якої Китай інвестує в металургійне виробництво в країні.

Як розповів речник компанії Деді Курніаван, піч була вимкнена напередодні для підготовки до технічного обслуговування, але під час технічного обслуговування з печі витікав надлишок чавунного шлаку.

"Після цього стінки печі впали, і залишки чавунного шлаку витікли, спричинивши пожежу, в результаті чого деякі працівники на місці отримали травми та загинули", - уточнив він.

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Дата публікації
Перегляди
192
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