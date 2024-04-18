В Індонезії почалося виверження вулкана: тисячі людей евакуюють

На півночі Індонезії евакуюють понад 11 тисяч людей через виверження 725-метрового вулкана Руанг.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Людей наразі вивозять до столиці провінції Манадо. Авіаційна служба оголосила про закриття міжнародного аеропорту ім. Сема Ратулангі в Манадо щонайменше до вечора 18 квітня через поширення вулканічного попелу.

Виверження на невеликому острові в провінції Північний Сулавесі почалося ще у вівторок, 16 квітня. Лава вже виходила з вулкана пʼять разів, а саме виверження супроводжувалося блискавками. Наразі ситуація сильно погіршується.

За словами вулканологів, велика ймовірність того, що частина вулкана впаде, що викличе потужне цунамі — таке вже траплялось 1871 року і закінчилося сотнями людських жертв.

Влада Індонезії підвищила рівень тривоги до другого, найвищого рівня, після збільшення активності. Вулканічна активність зросла після двох землетрусів на острові, що сталися протягом останніх тижнів, після чого вулкан викинув небезпечні гарячі хмари на висоту до 1,8 км в небо.

Індонезія розташована на так званому Тихоокеанському вогняному кільці – у зоні високої сейсмічної активності на поверхні кількох тектонічних плит.

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