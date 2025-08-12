В Індонезії прокинувся вулкан: стовп диму сягнув понад півтора кілометра (фото)

Вулкан / © скриншот з відео

Реклама

Гора Марапі, що розташована на межі районів Агам і Танах-Датар провінції Західна Суматра в Індонезії, виверглася у вівторок вранці, викинувши вулканічний попіл на висоту 1600 метрів над вершиною.

Про це повідомляє AntaraNews.

«Виверження на горі Марапі в Західній Суматрі сталося о 8:39 за місцевим часом, стовп попелу спостерігався на висоті приблизно 1600 метрів над вершиною», — розповів у вівторок співробітник Служби вулканології та зменшення геологічних ризиків (PGA) гори Марапі Ахмад Ріфанді.

Реклама

PGA повідомило, що стовп попелу був біло-сірого кольору, густого інтенсивності і дрейфував на північний схід. Сейсмограф зафіксував максимальну амплітуду 30,4 міліметра, а виверження тривало близько 34 секунд.

Рівень тривоги на горі Марапі залишається на рівні II. Центр вулканології та зменшення геологічних ризиків (PVMBG) закликав населення уникати будь-якої діяльності в радіусі трьох кілометрів від кратера Вербек, центру активності вулкана.

Також у Центрі вулканології попередили про можливі потоки холодної лави, особливо для громад, розташованих уздовж річок, що беруть початок на вершині, що може становити небезпеку під час сезону дощів. Мешканцям рекомендується бути готовими до випадання попелу та носити маски, щоб запобігти проблемам з диханням.

Вулкан Марапі вивергається, викидаючи попіл на висоту 1,6 км над Західною Суматрою / © antaranews.com

Раніше проведені оцінки з 16 по 31 липня 2025 року показали коливання вулканічної активності. Геологічна агенція Міністерства енергетики та мінеральних ресурсів (ESDM) заявила, що для визначення стабільних закономірностей необхідний довгостроковий моніторинг.

Реклама

Влада попередила, що навіть без значного збільшення надходження магми гора Марапі все одно може раптово вивергнутися, викинувши вулканічний матеріал у радіусі трьох кілометрів від кратера Вербек.

Нагадаємо, в Україні є активний вулкан, про який майже ніхто не знає. Він розташований поблизу села Старуня в Івано-Франківській області.