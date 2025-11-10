В Індонезії слон затоптав 8-річну дівчинку

Слон / © Associated Press

Три слони напали на сім’ю в індонезійському окрузі Західний Румбі, одна з тварин розтоптала 8-річну дівчинку.

Про це повідомляє The Sun.

За даними очільника поліції округу Саїда Хайрула Імана, батько дівчинки Сардо Пурба першим почув, що до будинку наближаються слони.

Він і його дружина почали поспіхом збирати дітей, щоб вибігти з будинку і сховатися від слонів. Проте 8-річна Цитра послизнулася на підлозі та впала, у цей момент на неї напав слон.

«Її терміново доправили до лікарні, але, незважаючи на всі зусилля лікарів, через три дні вона померла», — йдеться у матеріалі.

Як пояснив директор фонду Rimba Satwa Зульхусні Сюкрі, який займається встановленням GPS-нашийників на диких слонів, у нападі тварин частково винні самі люди — через вирубку лісів слони приходять до житлових будинків у пошуках їжі.

