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В Індонезії спалахнула страшна пожежа на нафтобазі: десятки людей загинули і постраждали (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В Індонезії спалахнула страшна пожежа на нафтобазі: десятки людей загинули і постраждали (відео)

Фото: Associated Press

Після займання прогриміли вибухи. Кілька тисяч людей були евакуйовані із прилеглих районів.

В індонезійській Джакарті 3 березня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі Pertamina, внаслідок якої загинули щонайменше 17 людей.

Про це повідомляє AP та Reuters.

Спершу начальник штабу армії генерал Дудунг Абдурахман повідомив на місці подій про 14 загиблих та 42 госпіталізованих осіб. Деякі з постраждалих отримали серйозні опіки. Згодом стало відомо про загибель 17 людей.

Після поширення полум’я поблизу нафтобази кілька тисяч людей були евакуйовані із прилеглих районів.

"Вогонь викликав кілька вибухів і швидко перекинувся на житлові будинки", – повідомив головний пожежний Джакарти Сатріаді Гунаван.

Нафтобаза, якою керує держкомпанія Pertamina, розташована поблизу густонаселеного масиву в районі Танах Мера в Північній Джакарті. Станція зі зберігання палива забезпечує 25% потреб Індонезії.

Наразі вогонь намагаються приборкати щонайменше 180 пожежників і 37 пожежних машин.

Нагадаємо, в ніч проти 3 березня у Гонконгу спалахнула пожежа на будівельному майданчику хмарочоса в густонаселеному туристичному районі Цім Ша Цуй.

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Дата публікації
Перегляди
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