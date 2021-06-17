В Індонезії за щеплення від COVID-19 роздають курчат: кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів

Ініціатива місцевої влади вже довела свою ефективність.

У сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати місцевих жителів вакцинуватися від COVID-19. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення.

Про це пише CNN.

Програма реалізується в окрузі Чіанжур на заході острова Ява.

Authorities in Indonesia are handing out chickens as rewards for receiving #coronavirus vaccines.



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Нагадаємо, що за даними Університету Джонса Хопкінса, Індонезія - одна з найбільш постраждалих від пандемії країн, там зареєстровано майже 2 млн випадків зараження і більше 53 000 смертей. Протягом останніх тижнів два найбільш густонаселених острови - Ява і Суматра - повідомляють про різке зростання числа хворих.

Тим часом у Вашингтоні вакцинованих від коронавірусу пригостять цигаркою з марихуаною.

А в американському штаті Колорадо 4 червня обрали першого переможця лотереї для вакцинованих від COVID-19 громадян. Мільйон доларів виграла Саллі Слайгер з міста Мід округу Велд.

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