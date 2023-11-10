В Індонезії зафіксували унікальну тварину, яку вважали вимерлою: що про неї відомо

Цей вид вважався зниклим багато років тому.

В індонезійських горах знайшли унікальну тварину, яку вважали вимерлою впродовж 60 років. Ссавець має шипи їжака, морду мурахоїда і ноги крота.

Про це пише CNN.

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Так, йдеться про довгодзьобу єхидну Аттенборо. Вона отримала свою назву на честь британського натураліста Девіда Аттенборо.

Унікальну тварину виявили в останній день чотиритижневої експедиції під керівництвом учених Оксфордського університету. Її зафіксувала камера спостереження. Маленька істота прогулювалася чагарниками лісу.

"Було величезне почуття ейфорії, а також полегшення після тривалого часу, проведеного в полі без будь-якої нагороди, до останнього дня. Я крикнув колегам, що залишилися: "Ми знайшли, ми знайшли". Я вибіг з-за столу у вітальню й обійняв хлопців", - поділився емоціями Біолог Джеймс Кемптон.

Команда описала цей вид як сором'язливих нічних мешканців нір, яких, як відомо, важко знайти.

За словами біолога, причина, через яку ця тварина несхожа на інших, полягає в тому, що вона належить до однопрохідних – групи яйцекладних особин, яка відокремилася від решти ссавців близько 200 мільйонів років тому.

Цей вид був зареєстрований з наукового погляду лише одного разу, голландським ботаніком у 1961 році. Інший вид єхидни зустрічається по всій Австралії та в низинах Нової Гвінеї.

Нагадаємо, китайські вчені створили мавпу-химеру, що світиться зеленим.

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