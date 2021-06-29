В Індонезії затонуло судно, на борту якого перебували понад 50 людей: є загиблі

В Індонезії затонуло судно, на борту якого перебували понад 50 людей: є загиблі

Аварія сталася 29 червня в протоці Балі.

Пасажирське судно KMP Yunicee, що перевозило понад 50 людей, затонуло в Індонезії.

Про це повідомляє індонезійський портал Detik.

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Повідомляють, що подія сталася в протоці Балі. На борту перебували 41 пасажир і 15 членів екіпажу. За останніми даними, 4 пасажири судна загинули. Тіла загиблих були виявлені евакуаційною групою.

Постраждалих на кораблі все ще евакуюють. Команда рятувальників також провела обстеження на пляжі Гіліманук.

Наразі більш детальна інформація з'ясовується.

Нагадаємо, поблизу Британських островів знайшли "човен-привид" з 20 тілами на борту. У поліції вважають, що судно прибуло з-за меж Карибського басейну. Невідомо, що могло спричинити загибель людей. За попередньою інформацією, версія про насильницьку смерть не розглядається.

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